Ваша посуда подвергает вас риску болезни Альцгеймера? Объясняет эксперт

Если коротко: основное химическое вещество, которое использовалось для изготовления сковород с антипригарным покрытием, больше не применяется, а алюминий не связан с деменцией.

Сковороды с антипригарным покрытием стали обвинять в небезопасности из-за опасений по поводу использования «вечных химикатов», таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ). До 2013 года для производства тефлона использовалась перфтороктановая кислота (ПФОК). Она действительно была опасна. Но теперь кислота не применяется. Однако стоит заменять поцарапанную сковороду, так как это чревато попаданием в пищу ПТФЭ.

Что касается алюминия, то нет убедительных доказательств, подтверждающих опасения, будто его воздействие может вызвать деменцию любого типа, включая болезнь Альцгеймера.