Ваше лицо краснеет от алкоголя? У вас выше риск болезней сердца

Авторы исследования рассказали, что может существовать лечение, которое снижает риск сердечных заболеваний, связанных с этим генетическим вариантом. Так, распространённое лекарство от диабета способно улучшать функцию сосудов у генетически модифицированных мышей. Учёные предполагают, что препарат можно использовать в качестве профилактической меры у пациентов с высоким риском, то есть у носителей указанного генетического варианта, которые чрезмерно пьют.

Кроме того, такое состояние связано с повышенным риском фибрилляции предсердий.