Ваше лицо краснеет от алкоголя? У вас выше риск болезней сердца

Ваше лицо краснеет от алкоголя? У вас выше риск болезней сердцаУчёные нашли решение проблемы
Ваше лицо краснеет, когда вы пьёте алкоголь? У миллионов азиатов есть такой генетический вариант, подавляющий их способность усваивать спиртное. Новое исследование предупреждает, что этот генетический вариант также связан с более высоким риском ишемической болезни сердца.
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Авторы исследования рассказали, что может существовать лечение, которое снижает риск сердечных заболеваний, связанных с этим генетическим вариантом. Так, распространённое лекарство от диабета способно улучшать функцию сосудов у генетически модифицированных мышей. Учёные предполагают, что препарат можно использовать в качестве профилактической меры у пациентов с высоким риском, то есть у носителей указанного генетического варианта, которые чрезмерно пьют.
Кроме того, такое состояние связано с повышенным риском фибрилляции предсердий.