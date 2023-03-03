Ваше сердце заставляет вас нервничать: учёные открыли интересную связь

Учёные использовали методы оптогенетики, то есть контроля активности нейронов с помощью светочувствительных белков. Ранее исследователи создали синтетический белок ChRmine для научных целей.

В новом исследовании авторы использовали вирусные векторы, чтобы внести кодирующий ChRmine ген в мышечные клетки сердца лабораторных мышей. Затем у грызунов стимулировали тахикардию, то есть ускоренное сердцебиение с помощью специальных «жилетов».

Если мыши находились в стрессовых условиях, например на широком открытом пространстве, то стимуляция сердца создавала у них куда более сильную панику. Оказалось, что при ускоренном сердцебиении, наибольшую активность проявляют нейроны коры задней доли островка и префронтальной коры.