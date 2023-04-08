Ваши домашние животные умрут раньше, если вы курите

Исследователи проанализировали данные из крупной соцсети, где размещались различные антитабачные кампании. Оказалось, что наибольшее внимание привлекали посты с информацией о том, как курение влияет на здоровье кошек, собак и других домашних питомцев.

«Антитабачные кампании могут использовать эти результаты для улучшения своих кампаний, лучшего вовлечения общественности и более эффективного продвижения причин бросить курить», — добавили учёные.