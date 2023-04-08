Наука и технологии
15:20, 08 апреля 2023
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Ваши домашние животные умрут раньше, если вы курите

Возможно, эта информация сильно вас замотивирует

Учёные из США выяснили, что самые эффективные антитабачные кампании в социальных сетях — те, которые рассказывают о вреде пассивного курения для домашних животных.

Ваши домашние животные умрут раньше, если вы курите

Фото: Unsplash

Исследователи проанализировали данные из крупной соцсети, где размещались различные антитабачные кампании. Оказалось, что наибольшее внимание привлекали посты с информацией о том, как курение влияет на здоровье кошек, собак и других домашних питомцев.

«Антитабачные кампании могут использовать эти результаты для улучшения своих кампаний, лучшего вовлечения общественности и более эффективного продвижения причин бросить курить», — добавили учёные.

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