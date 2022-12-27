Ваши личные данные подешевели: из-за утечек в даркнете снизилась цена на них

Как утверждает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, из-за атак украинских хактивистов появилось «много дешёвых или вообще бесплатных баз, украденных из интернет-компаний и сервисов, в том числе крупнейших». В них содержатся личные данные пользователей.

Так, в 2021 году стоимость подобной «простой» базы составляла $200-250, а в 202 — $100-150. При этом базы с данными, связанными с банковскими счетами, выросли в цене примерно на 100%.