Ваши личные данные подешевели: из-за утечек в даркнете снизилась цена на них

12:58, 27 декабря 2022
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Ваши личные данные подешевели: из-за утечек в даркнете снизилась цена на нихА вот банковские данные всё ещё дорогие
Стало известно, что из-за массовых утечек цены на базы персональных данных снизились почти вдвое. По-прежнему хорошо ценятся только базы с финансовой информацией и данными о компаниях.
Фото: Flickr
Как утверждает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, из-за атак украинских хактивистов появилось «много дешёвых или вообще бесплатных баз, украденных из интернет-компаний и сервисов, в том числе крупнейших». В них содержатся личные данные пользователей.
Так, в 2021 году стоимость подобной «простой» базы составляла $200-250, а в 202 — $100-150. При этом базы с данными, связанными с банковскими счетами, выросли в цене примерно на 100%.