Ваши предки повстречались с оспой на 2 000 лет раньше, чем считали ученые

В 2020 году вирусная ДНК из скелетов эпохи викингов “рассказала”, что появление оспы, скорее всего произошло примерно в период до 1050 года н.э. Однако исторические записи свидетельствуют о том, что нечто похожее на оспу поражало древние общества еще раньше. Описания симптомов, напоминающих симптомы этой болезни, были найдены в китайских текстах IV века, а египетские мумии со шрамами в виде оспинок свидетельствуют о том, что оспа была распространена примерно 3000-4000 лет назад.

Оспа вызывается вирусом натуральной оспы или VARV. В новом исследовании итальянские ученые еще раз изучили генетические последовательности 54 образцов VARV, взятых из ранее опубликованных работ или исследовательской базы данных. Туда вошли четыре древних генома VARV эпохи викингов и два исторических генома VARV 17 и 18 веков, а также 48 современных последовательностей VARV, полученных до искоренения оспы в 1980 году.

Используя этот набор вирусных последовательностей, исследователи реконструировали эволюционную историю вируса оспы. Самый последний общий предок всех геномов VARV, по их мнению, датируется примерно 3 800 лет назад или раньше. А сравнение последовательностей VARV с последовательностями двух родственных ортопоксвирусов - taterapox и camelpox - показало, что предок вируса оспы отделился от своих родственников примерно 7 700 лет назад.

Таким образом оспа могла перекинуться на человека, где-то между 8 000 и 4 000 лет назад, говорят исследователи.