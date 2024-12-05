Вашу питьевую воду от микропластика предложили очищать червями

Черви выделили лишь небольшое количество пластика, сохранив большую его часть в своем теле. Важно отметить, что поедание микропластика, как оказалось, не вредит их выживанию или росту.

Такой подход отличается от предыдущих исследований, в которых испытуемые живые существа проглатывали пластик только в условиях недостатка пищи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что мучные черви могут помочь в утилизации пластиковых отходов, хотя масштабирование остается сложной задачей.