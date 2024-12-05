Вашу питьевую воду от микропластика предложили очищать червями

Опубликовано 05 декабря 2024, 23:151 мин.
Вашу питьевую воду от микропластика предложили очищать червямиМучные черви демонстрируют потенциал для борьбы с микропластиком
Новое исследование показывает, что мучные черви могут помочь уменьшить загрязнение окружающей среды микропластиком. Авторы исследования под руководством зоологов из Университета Британской Колумбии кормили мучных червей смесью измельченных масок для лица (распространенный пластиковый продукт) и отрубей. Через 30 дней мучные черви съели около половины предложенного им микропластика - примерно 150 частиц на животное - и при этом прибавили в весе.
Черви выделили лишь небольшое количество пластика, сохранив большую его часть в своем теле. Важно отметить, что поедание микропластика, как оказалось, не вредит их выживанию или росту.
Такой подход отличается от предыдущих исследований, в которых испытуемые живые существа проглатывали пластик только в условиях недостатка пищи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что мучные черви могут помочь в утилизации пластиковых отходов, хотя масштабирование остается сложной задачей.