Вашу вену гарантированно найдут: в России создали специальное устройство для забора крови

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Вашу вену гарантированно найдут: в России создали специальное устройство для забора кровиС ИК-камерами и специальным ПО
Студент ТюмГУ совместно с напарником из медицинского вуза разработал визуализатор вен. Устройство поможет быстрее осуществлять забор крови — медицинский работник не будет делать ошибочные проколы.
Разработчики пояснили, что каждый восьмой человек имеет труднодоступные вены. Такая проблема встречается у людей с сахарным диабетом, ожирением, анатомическими особенностями, людей, проходящих инфузионную терапию. Новый визуализатор вен CyberVein предназначен для них.
Устройство сканирует поверхность кожи с расстояния около 30 сантиметров, а затем проецирует обработанный рисунок обратно. На коже становится видна сетка вен. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры. На основе данных с них ПО визуализатора предлагает оптимальные точки для прокола.