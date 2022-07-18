Вашу вену гарантированно найдут: в России создали специальное устройство для забора крови

Устройство сканирует поверхность кожи с расстояния около 30 сантиметров, а затем проецирует обработанный рисунок обратно. На коже становится видна сетка вен. В CyberVein установлены две инфракрасные камеры. На основе данных с них ПО визуализатора предлагает оптимальные точки для прокола.