Важнее, чем вы думаете: как дыхание влияет на психическое здоровье

Изучая результаты многочисленных исследований мозга грызунов, обезьян и людей, учёный и его команда разработали вычислительную модель, которая объясняет, как наши паттерны дыхания могут формировать мозг.

«Мы обнаружили, что во многих различных типах задач ритмы мозга тесно связаны с ритмом нашего дыхания. Мы более чувствительны к внешнему миру, когда вдыхаем, а вот когда выдыхаем, мозг больше отключается. Это также согласуется с тем, что в некоторых экстремальных видах спорта используется дыхание, например, профессиональных стрелков учат нажимать на курок в конце выдоха», — объяснил профессор.

Он также рассказал, что затруднённое дыхание связано с большим увеличением риска психических расстройств, таких как тревога и депрессия.