Важное обращение Путина перенесли из-за DDoS-атак

Теперь речь ожидается в 15:00. Песков заявил, что «со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска».

Ранее пресс-секретарь также сообщил, что президент будет говорить о влиянии санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Пескову также пришлось уточнить, что Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации.