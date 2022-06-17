Важное обращение Путина перенесли из-за DDoS-атак

Сегодня в 14:04
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Важное обращение Путина перенесли из-за DDoS-атакНа час
На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году речь Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет «чрезвычайно важной». Она должна была состояться сегодня в 14:00. Но из-за «массированных DDoS-атак на системы ПМЭФ» речь перенесли на час.
Теперь речь ожидается в 15:00. Песков заявил, что «со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска».
Ранее пресс-секретарь также сообщил, что президент будет говорить о влиянии санкций на рост цен на энергоресурсы и другие экономические сферы. Пескову также пришлось уточнить, что Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации.