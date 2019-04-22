ВЦИОМ рассказал, что россияне чаще всего оплачивают онлайн

Больше половины (61%) респондентов заявили, что пользуются онлайн-сервисами для получения банковских услуг. Почти половина (45%) опрошенных также рассказали, что оплачивают в интернете штрафы, а 40% — услуги ЖКХ.

Всего 33% россиян предпочитают покупать билеты на самолёты и поезда онлайн. 29% респондентов привыкли в интернете записываться на приём к врачу, 27% — заказывать такси, а 21% — покупать билеты в кино, театр или на концерты.

В топе услуг, которые россияне предпочитают оплачивать офлайн, оказались покупка одежды, электроники и бытовой техники, а также оформление справок и документов из государственных органов.