Вдохновившись фильмом, инженер-программист обокрал своего работодателя

Согласно судебным документам, он написал программный код, который манипулировал страницей оформления заказа интернет-магазина, чтобы отправить плату за доставку на свой собственный счет.

В документах утверждается, что инженер-программист таким образом получил 260 тыс долларов. Детективы полиции Сиэтла заявили, что он также использовал свою должность для манипуляций с ценами на сайте Zulily, чтобы за бесценок приобрести товаров на сумму около 41 тыс долларов.

По данным полиции, сотрудники службы кибербезопасности компании обнаружили на ноутбуке сотрудника документ под названием "Проект OfficeSpace", в котором была описана схема по "очистке улик" путем манипулирования журналами аудита и отключения регистрации тревог.

Кража началась в феврале, а к марту компания выявила несоответствия в тарифах на доставку, взимаемых с клиентов. Безопасники Zulily в конце концов раскусили схему работника и отправились к нему домой в Такоме, где обнаружили коробки с товарами, сваленные у входной двери и на подъездной дорожке. В общей сложности, по словам сотрудников Zulily, мужчина отправил в свой дом более тысячи товаров.