Вдохновленные пальмами: ученые разработали ураганоустойчивые ветряные турбины

"Мы вдохновлялись пальмами, которые могут выжить в условиях урагана", - говорит Люси Пао, заведующая кафедрой Палмера на факультете электротехники, вычислительной техники и энергетики.

Традиционные наветренные турбины обращены к ветру, и чтобы их не снесло в башню, их лопасти должны быть достаточно жесткими. Для изготовления этих относительно толстых и массивных лопастей требуется много материала, что повышает их стоимость. Однако лопасти турбин на наветренных роторах направлены в сторону от ветра, поэтому риск их удара о башню при усилении ветра меньше. Это означает, что они могут быть более легкими и гибкими, что требует меньше материалов и, следовательно, меньше денег на их изготовление. Кроме того, эти лопасти, направленные вниз по ветру, могут сгибаться, а не ломаться при сильном ветре, подобно пальмам.

Команда Пао разработала турбину SUMR (Segmented Ultralight Morphing Rotor) - двухлопастной наветренный ротор, чтобы проверить эффективность этой легкой концепции в действии. Они представили результаты анализа четырехлетних реальных данных, полученных в ходе испытаний их демонстрационного образца. По их словам, такая турбина работала стабильно и эффективно даже в периоды пиковых порывов ветра.