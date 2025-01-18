Вдохновленный кольчугой новый материал изменит армейскую броню

Прочность материала обусловлена его уникальной структурой, в которой молекулы сцепляются друг с другом таким образом, чтобы противостоять повреждениям и распределять импульс по многим точкам.

В ходе испытаний в сочетании с волокнами Ultem — материалом, похожим на кевлар, — новый полимер значительно повысил прочность и жесткость Ultem. Исследователи считают, что это может привести к созданию более легких и прочных бронежилетов и баллистических тканей.

Команда все еще изучает свойства материала, но его потенциал выглядит многообещающе.