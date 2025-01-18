Вдохновленный кольчугой новый материал изменит армейскую броню

Опубликовано 18 января 2025, 05:151 мин.
Вдохновленный кольчугой новый материал изменит армейскую бронюНовый материал может стать будущим брони
Группа исследователей из Северо-Западного университета США разработала принципиально новый материал, который может изменить будущее бронежилетов. Этот материал, вдохновленный кольчугой, невероятно прочен и гибок. Это первый в своем роде двумерный материал со 100 триллионами механических связей на квадратный сантиметр — самая высокая плотность из когда-либо достигнутых.
Прочность материала обусловлена его уникальной структурой, в которой молекулы сцепляются друг с другом таким образом, чтобы противостоять повреждениям и распределять импульс по многим точкам.
В ходе испытаний в сочетании с волокнами Ultem — материалом, похожим на кевлар, — новый полимер значительно повысил прочность и жесткость Ultem. Исследователи считают, что это может привести к созданию более легких и прочных бронежилетов и баллистических тканей.
Команда все еще изучает свойства материала, но его потенциал выглядит многообещающе.
Источник:Northwestern University
Автор:Максим Многословный
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