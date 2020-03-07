Вдова основателя Apple вложила деньги в проект Павла Дурова

Лорен участвовала в первом раунде ICO (первичное предложение монет). Сообщается, что женщина вложила в проект не меньше $5 млн.

Недавно стало известно, что в числе инвесторов TON были Роман Абрамович, Михаил Гуцериев и бывший министр Михаил Абызов. В целом на разработку сети удалось привлечь $1,7 млрд. Запуск криптовалюты, которая работает на ней, должен был состояться в середине осени прошлого года. Однако сроки сорвались из-за иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Регулятор обвиняет команду проекта в незаконном распространении ценных бумаг.