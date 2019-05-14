Вдова отсудила у Apple доступ к учётной записи покойного мужа

Муж Рейчел покончил жизнь самоубийством в июле 2015 года. На службах Apple под его учётной записью осталось около 4,5 тысяч фото и 9000 видео. К ним и хотела получить доступ супруга, так как снимки запечатлели семейную жизнь пары и их ребёнка.

По законам Великобритании Рейчел не имела права на это, поэтому ей пришлось подать в суд на компанию Apple с требование получения доступа к учётной записи мужа. Вдова потратила несколько тысяч фунтов на судебное разбирательство.

Спустя 3,5 года после смерти мужа женщине удалось добиться своего. Окружной суда Центрального Лондона постановил изменить закон и обязал Apple предоставить Рейчел доступ к учётной записи.