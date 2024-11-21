Вдруг чего с Тайванем случится: GlobalFoundries получила от США $1,5 млрд

Это соглашение соответствует плану компании по инвестированию 13 миллиардов долларов в американские производственные предприятия в течение следующего десятилетия.

GlobalFoundries, третий по величине в мире контрактный производитель микросхем, расширит свое предприятие на Мальте, используя технологии, полученные с предприятий в Сингапуре и Германии, и ориентируясь на американскую автомобильную промышленность. В планах также строительство новой фабрики на Мальте, чтобы удовлетворить спрос на чипы, используемые в автомобильной промышленности, искусственном интеллекте, аэрокосмической и оборонной отраслях. Штат Нью-Йорк пообещал выделить дополнительные 550 миллионов долларов на расширение производства.