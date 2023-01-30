Вдыхание автомобильных выхлопов оказалось способно изменить связи в мозге

17:43, 30 января 2023
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Вдыхание автомобильных выхлопов оказалось способно изменить связи в мозгеМы давно знали, что выхлопы вредны
Вдыхание загрязненного воздуха может повлиять на ваш мозг, выяснили учёные. Выхлопы могут изменить связи в мозге на два часа.
Фото: Unsplash
Выводы учёных основаны на рандомизированном двойном слепом исследовании 25 здоровых взрослых, которые подвергались воздействию автомобильных выхлопов в лабораторных условиях. На другом этапе участники также дышали чистым фильтрованным воздухом.
Сканирование мозга проводилось до и после каждого эксперимента. После того, как участники подверглись воздействию загрязнённого воздуха, их мозг показал снижение связей в сети пассивного режима работы мозга. Она активна, когда человек не занят выполнением какой-либо задачи, связанной с внешним миром, отдыхает, грезит наяву или погружён в себя.