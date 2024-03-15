Вечеринка удалась: названы концерты, вызвавшие «землетрясения»

Тейлор Свифт лидирует в этой категории концертов. Ее шоу в рамках тура «Eras» на концерте в Сиэтле вызвало подземные толчки магнитудой 2,3 балла — этого было достаточно, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Исследователи объясняют это коллективными прыжками и танцами ее 70-тысячной аудитории.

Концерт рэпера Трэвиса Скотта в Circus Maximus, что в Италии, вызвал подземные толчки магнитудой 1,3 и обеспокоенность местных властей по поводу возможного ущерба историческому объекту.

Выступление легенды кантри Гарта Брукса на стадионе «Тайгер» аплодисменты и топот, которые были зарегистрированы на сейсмографах, расположенных неподалеку, правда, магнитуда была не такой большой, как у прошлых представителей.

А выступление Брюса Спрингстина с группой E Street Band вызвало вибрацию земли во время биса, а не основной концертной программы, и это тоже было зафиксировано сейсмографами.

AC/DC, кстати, принадлежит рекорд самого громкого концерта в Окленде (Новая Зеландия).