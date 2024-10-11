«Вечные» химикаты из грунтовых вод рассосутся лишь через 40 лет

Эти вещества, которые часто называют «вечными химикатами» и связанные с серьёзными рисками для здоровья, были обнаружены в пробах воды, взятых вблизи завода Fayetteville Works. Исследование использовало комбинацию данных по возрасту грунтовых вод, их скорости потока и концентраций ПФАС для прогнозирования уровня загрязнения в будущем.

Ученые обнаружили ПФАС в воде возрастом до 43 лет, с концентрациями, значительно превышающими максимальные допустимые уровни загрязнения, установленные Агентством по охране окружающей среды США. Несмотря на снижение выбросов с 2019 года, ПФАС, вероятно, продолжат поступать в грунтовые воды через атмосферные осадки.

Ученые планируют продолжить моделирование загрязнения и оценить риски для здоровья.

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