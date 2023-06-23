Вечные химикаты обнаружили даже в собаках

Исследование, вызванное беспокойством членов общины о самочувствии своих питомцев, было направлено на изучение потенциальной связи между воздействием PFAS и функцией печени и почек у животных.

Исследователи проанализировали образцы сыворотки крови 31 собаки и 32 лошадей, все из семей, использующих колодезную воду, которая была признана загрязненной PFAS. В ходе исследования у животных было обнаружено 20 различных химических веществ PFAS, причем PFOS и PFHxS показали самые высокие концентрации в сыворотке крови собак.

Интересно, что у лошадей концентрация PFAS была ниже, но уровень побочного продукта Nafion 2 был выше, что говорит о загрязнении окружающей среды на улице.

Исследование также выявило изменения в биомаркерах печени и почек, что указывает на потенциальную токсичность PFAS.