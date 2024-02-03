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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 20:15
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«Вечные химикаты» опасны, но теперь их решили классифицировать

И признать их «опасными»
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило классифицировать девять химических веществ PFAS как «опасные» в соответствии с Законом о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA). Этот шаг может иметь значительные последствия для предприятий-загрязнителей.

PFAS — это большая группа искусственных химических веществ, известных своей устойчивостью к распаду и потенциальным риском для здоровья. Они используются в различных продуктах, включая посуду с антипригарным покрытием, противопожарную пену и пятновыводители. Из-за своей устойчивости к разложению они могут накапливаться в организме людей, животных и окружающей среде, за что их прозвали «вечными химикатами».

Причисляя PFAS к «опасным» веществам, EPA прокладывает путь к более строгим правилам и потенциальной ответственности для загрязнителей. Это может включать в себя требования по очистке загрязненных участков, более строгие правила утилизации отходов и повышенные требования к отчетности предприятий, использующих PFAS.

Предлагаемое правило открыто для комментариев общественности, после чего EPA рассмотрит отзывы и завершит разработку закона.

Источник:NPR
Автор:Максим Многословный
Теги:
#пластик
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#мнение