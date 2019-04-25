Вечный патруль: беспилотники с новыми батареями смогут летать годами

Новые батареи называются Anylight Solar. Стартап разработал их специально для дронов с высокой продолжительностью полёта на большой высоте (HALE). Батареи сделали на основе уже существующих Alta Devices, эффективность которых, на сегодняшний день, признана рекордной (29,1%). Anylight Solar имеют защитное покрытие, которые предохраняет их от воздействия вредных факторов на высоте 20 км.

Представители стартапа утверждают, что новые гибкие батареи обладают максимальной площадью поверхности. Выходная мощность же Anylight Solar достигает 300 Вт/м².

Дроны типа HALE используются для наблюдения, слежки, раздачи сотовой связи и многих других задач на большой высоте. Именно поэтому важно обеспечивать их бесперебойной зарядкой.