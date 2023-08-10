Ведение блога могут признать экономической деятельностью

Этот шаг направлен на предотвращение скандалов, подобных тем, что происходили с известными блогерами, в отношении которых возбуждались уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. Росстандарт и Министерство цифрового развития готовы разработать необходимые изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Этот вопрос также будет обсуждаться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Министерством экономического развития, Фондом социального страхования (ФСС), Федеральной службой государственной статистики (Росстат), Федеральной налоговой службой (ФНС), отраслевыми ассоциациями.