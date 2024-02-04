Ведущие китайские компании терпят убытки на фоне санкций США

Loongson встретила убытки в размере 310 миллионов юаней, а Cambricon в размере 924 миллионов юаней. Обе компании ссылаются на такие факторы, как слабый рынок и большие расходы на НИОКР, но аналитики указывают на ужесточение санкций США и ограниченный ассортимент продукции в качестве основных препятствий.

Торговые ограничения США ограничивают доступ к передовым американским технологиям, препятствуя прогрессу китайских компаний. Даже отечественные чипмейкеры, такие как Loongson, сталкиваются с проблемами нишевой привлекательности и производительности, что ограничивает их внедрение на собственный рынок.

Китай при этом стремится присоединиться к глобальной гонке ИИ с помощью мощных графических процессоров, но санкции ограничивают доступ к лучшим предложениям Nvidia. Хотя разрабатываются и отечественные альтернативы, им не хватает масштаба и производительности, чтобы эффективно конкурировать, пишет SCMP.

Несмотря на план Пекина по увеличению вычислительной мощности на 50% к 2025 году, достижение самодостаточности в производстве полупроводников остается далекой мечтой. Путь вперед требует не только государственного финансирования, но и преодоления технологических ограничений и навигации по сложному геополитическому ландшафту, подытоживают аналитики.