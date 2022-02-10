Ведущий дизайнер Tesla: не стоит ждать от Apple инноваций во внешнем виде

Когда Хольцхаузена спросили о продуктах и дизайне других компаний, которые его вдохновляют, он сразу же перешел к Apple. Сначала он рассказал об Apple Watch, объяснив, что носит их из-за фитнес-функций, но в остальном "не нашел для них особого смысла".

Продолжая обсуждать Apple, Хольцхаузен добавил, что теперь он рассматривает дизайн Apple как "небольшую доработку одного и того же". С точки зрения вдохновения, это означает, что от компании "нечего ждать", заявил ведущий дизайнер Tesla.