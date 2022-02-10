Ведущий дизайнер Tesla: не стоит ждать от Apple инноваций во внешнем виде

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Ведущий дизайнер Tesla: не стоит ждать от Apple инноваций во внешнем видеИ немного о функционале Apple Watch
На этой неделе ведущий дизайнер компании Tesla Франц фон Хольцхаузен дал интервью в подкасте, где выразил недовольство по поводу явного отсутствия инноваций в дизайне Apple. В подкасте Spike Car Radio Хольцхаузен сказал, что в плане нового дизайна от Apple "нечего ждать".
Когда Хольцхаузена спросили о продуктах и дизайне других компаний, которые его вдохновляют, он сразу же перешел к Apple. Сначала он рассказал об Apple Watch, объяснив, что носит их из-за фитнес-функций, но в остальном "не нашел для них особого смысла".
Продолжая обсуждать Apple, Хольцхаузен добавил, что теперь он рассматривает дизайн Apple как "небольшую доработку одного и того же". С точки зрения вдохновения, это означает, что от компании "нечего ждать", заявил ведущий дизайнер Tesla.
Источник: 9to5mac