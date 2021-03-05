Веганская диета оказалась разрушительной для костей

Авторы научной работы, кратко о которой пишет Naked Science, хотели определить различия в состоянии костей веганов и «всеядных», а также найти биомаркеры питания, связанные со здоровьем костей.

Исследование проходило с января по июль 2017 года. В нём участвовали 72 человека в возрасте 30-60 лет с индексом массы тела менее 30, без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и беременности. Половина добровольцев были веганами, то есть не ели продукты животного происхождения.

Исследование показало, что веганы принимали больше добавок к пище, в частности с витамином B12. Эти люди имели более низкие показатели ультразвука костей. Кроме того, у них были снижены уровни кальция в моче, концентрации цинка, селенопротеинов, а также наблюдался недостаток общего количества жирных кислот.

«Научные данные свидетельствуют о том, что некоторые специфические питательные вещества, полученные в основном из источников пищи животного происхождения, встречаются у веганов в меньших количествах, что может отрицательно сказаться на здоровье костей», — рассказали учёные.