Вегетарианский стартап получил два судебных иска. После их еды людям пришлось удалить желчный пузырь

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Вегетарианский стартап получил два судебных иска. После их еды людям пришлось удалить желчный пузырьА говорили, что чечевица полезна
Стартап по производству веганских наборов питания Daily Harvest получил два судебных иска от потребителей, утверждающих, что им потребовалось удаление желчного пузыря после употребления одного из продуктов компании, сообщает CNN.
Первый иск был подан Кэрол Энн Риди. Она купила и съела чечевичные сухари от Daily Harvest в двух отдельных случаях в мае, оба из которых привели к поездкам в отделение неотложной помощи. Второй из них был четырехдневным и закончился тем, что врач рекомендовал Риди удалить желчный пузырь.
Чуть позже другой житель штата Орегон заявил, что также употреблял чечевицу, после чего ему все-таки пришлось удалить желчный пузырь. Он также подал иск против Daily Harvest.
Компания Daily Harvest до сих пор не определила, что в их еде могло вызвать такие реакции.
В прошлом месяце компания объявила об отзыве своего блюда "Французская чечевица + лук-порей" после многочисленных жалоб потребителей на желудочно-кишечные расстройства и заболевания печени.