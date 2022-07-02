Вегетарианский стартап получил два судебных иска. После их еды людям пришлось удалить желчный пузырь

Первый иск был подан Кэрол Энн Риди. Она купила и съела чечевичные сухари от Daily Harvest в двух отдельных случаях в мае, оба из которых привели к поездкам в отделение неотложной помощи. Второй из них был четырехдневным и закончился тем, что врач рекомендовал Риди удалить желчный пузырь.

Чуть позже другой житель штата Орегон заявил, что также употреблял чечевицу, после чего ему все-таки пришлось удалить желчный пузырь. Он также подал иск против Daily Harvest.

Компания Daily Harvest до сих пор не определила, что в их еде могло вызвать такие реакции.

В прошлом месяце компания объявила об отзыве своего блюда "Французская чечевица + лук-порей" после многочисленных жалоб потребителей на желудочно-кишечные расстройства и заболевания печени.