Вегетарианцы оказались менее склонны к различным болезням

В новом исследовании изучили 177 000 взрослых британцев. У них изучали биомаркеры. 4111 человек были вегетарианцами, то есть не ели мясо, птицу и рыбу. 166 516 придерживались традиционной диеты. Исследователи смотрели на 19 биомаркеров крови и мочи, связанных с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, здоровьем печени, костей и суставов, а также функцией почек.

Исследование показало, что у вегетарианцев были значительно более низкие уровни «плохих» 13 биомаркеров. У них меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней. Однако у вегетарианцев также были понижены «хорошие» биомаркеры, что говорит о повышенном риске развития проблем с костями и суставами. Другие биомаркеры указывали на более плохое состояние почек вегетарианцев.

Учёные пояснили, что на здоровье людей, отказавшихся от мяса, также может влиять то, что они едят больше фруктов, овощей и орехов, а это полезно.