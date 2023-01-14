Вегетарианские диеты для животных безопасны? Учёные проверили

И собаки, и кошки — хищники. При этом первые могут выживать без мяса, но их состояние будет не лучшим. Кошки же и вовсе не могут нормально переваривать растительный материал.

Основная проблема растительных диет для домашних животных заключается в том, что белки из злаков или сои содержат меньше незаменимых аминокислот. Кроме того, растительная еда содержит не все необходимые витамины.

Из 16 исследований кошки участвовали только в шести, несмотря на то, что они чаще всего страдают от дефицита питательных веществ. В ряде этих работ использовались отчёты владельцев о состоянии своих питомцев. А они могут быть субъективными и предвзятыми. В нескольких исследованиях было показано, что уровни питательных веществ у животных в целом были в пределах нормы, аномалий сердца или глаз обнаружено не было, состояние тела и шерсти было нормальным.

Тем не менее, важно отметить, что в этих исследованиях часто участвовало небольшое количество животных, при этом они питались растительными диетами только в течение нескольких недель. Возможно, дефицит просто не успевал развиться.

Учёные пришли к выводу, что точного ответа на вопрос, безопасно ли кормить домашних животных только растительной пищей, нет. В чём можно быть уверенными, так это в том, что сильные аргументы за или против растительного питания питомцев потенциально ошибочны и не подкреплены доказательствами.