Вегетарианство назвали одной из причин инсульта

Исследование проводили на 48 488 людях без заболеваний сердца. Среди участников были и мясоеды, и те, кто не ест мясо, но употребляет в пищу рыбу, а также собственно вегетарианцы (не едят мясо) и веганы (не едят ещё и яйца с молочными продуктами).

Наблюдали за ними 18 лет. В итоге было зарегистрировано 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 случая инсульта. После изучения данных выяснилось, что риск болезни сердца у вегетарианцев и веганов был ниже на 22%, чем у мясоедов.

А вот инсультами вегетарианцы и веганы страдают на 20% чаще, чем мясоеды. Учёные считают, что это может быть связано с недостатком витаминов, в частности витаминов B12 и D.