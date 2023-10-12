Вейпы и другие «невидимые» электроотходы представляют проблему весом 9 млн тонн

Ежегодно в мире на долю этих «невидимых» электронных изделий приходится 9 млн метрических тонн или 9 млрд килограммов электронных отходов, что эквивалентно примерно полумиллиону самосвалов с мелкой электроникой. При неправильной утилизации эти предметы представляют собой опасность загрязнения земли и воды такими опасными материалами, как свинец и ртуть. При переработке этих предметов можно извлечь такие ценные материалы, как золото, железо и медь, стоимость которых только в 2019 году оценивается в 9,5 млрд долларов.

Растущий спрос на медь, необходимую для возобновляемых источников энергии и электромобилей, подчеркивает важность ответственной утилизации и переработки электронных устройств.