Вейпы и другие «невидимые» электроотходы представляют проблему весом 9 млн тонн

Вейпы и другие «невидимые» электроотходы представляют проблему весом 9 млн тоннИ это ежегодно
Растущая и зачастую «невидимая» категория электронных отходов создает значительные экологические и экономические проблемы. Новый анализ, проведенный ЮНИТАР, обращает внимание на проблему мелких электронных изделий, включая одноразовые вейпы, игрушки и спутанные кабели, которые часто выбрасываются ненадлежащим образом.
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Ежегодно в мире на долю этих «невидимых» электронных изделий приходится 9 млн метрических тонн или 9 млрд килограммов электронных отходов, что эквивалентно примерно полумиллиону самосвалов с мелкой электроникой. При неправильной утилизации эти предметы представляют собой опасность загрязнения земли и воды такими опасными материалами, как свинец и ртуть. При переработке этих предметов можно извлечь такие ценные материалы, как золото, железо и медь, стоимость которых только в 2019 году оценивается в 9,5 млрд долларов.
Растущий спрос на медь, необходимую для возобновляемых источников энергии и электромобилей, подчеркивает важность ответственной утилизации и переработки электронных устройств.