Великобритания готовится к первой в мире доставке препаратов для химиотерапии беспилотником

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Великобритания готовится к первой в мире доставке препаратов для химиотерапии беспилотникомЭто произойдет в ближайшие недели
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) приступает к испытаниям беспилотной доставки препаратов для химиотерапии на остров Уайт, сообщает New Atlas со ссылкой на службу.
Было объявлено, что в ходе испытаний сотрудники аптеки Портсмутского университета больниц загрузят самолеты компании Apian и отправят их в беспилотное путешествие в больницу Святой Марии на острове Уайт.
Эти полностью электрические беспилотники могут взлетать вертикально и переходить в горизонтальный полет, на одном заряде они способны лететь 1,5 часа. По данным NHS, развертывание таких дронов позволит сократить время доставки химиотерапевтических препаратов с четырех часов до всего 30 минут.
Первые полеты беспилотников NHS состоятся в ближайшие недели.
Источник:New Atlas
Автор:Максим МногословныйТеги: