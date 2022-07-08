Наука и технологии
Сегодня в 10:39
1 мин.

Великобритания готовится к первой в мире доставке препаратов для химиотерапии беспилотником

Это произойдет в ближайшие недели
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) приступает к испытаниям беспилотной доставки препаратов для химиотерапии на остров Уайт, сообщает New Atlas со ссылкой на службу.
Великобритания готовится к первой в мире доставке препаратов для химиотерапии беспилотником

Было объявлено, что в ходе испытаний сотрудники аптеки Портсмутского университета больниц загрузят самолеты компании Apian и отправят их в беспилотное путешествие в больницу Святой Марии на острове Уайт.

Эти полностью электрические беспилотники могут взлетать вертикально и переходить в горизонтальный полет, на одном заряде они способны лететь 1,5 часа. По данным NHS, развертывание таких дронов позволит сократить время доставки химиотерапевтических препаратов с четырех часов до всего 30 минут.

Первые полеты беспилотников NHS состоятся в ближайшие недели.

Новости партнеров
Новости партнеров