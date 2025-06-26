Великобритания и Украина начнут совместное производство дронов

Совместное производство позволит якобы увеличить выпуск дронов на Украине и объединить опыт британской и украинской оборонной промышленности, пишут СМИ. Соглашение рассчитано на три года.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что его страна подписала контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов общей стоимостью около 500 миллионов евро.