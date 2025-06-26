Великобритания и Украина начнут совместное производство дронов

Опубликовано 26 июня 2025, 09:451 мин.
Великобритания и Украина начнут совместное производство дроновВ чем суть соглашения
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию премьер-министр Кир Стармер объявил о начале совместного выпуска беспилотников. Это первое такое соглашение между двумя странами в области обороны, пишет Лента.ру.
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Совместное производство позволит якобы увеличить выпуск дронов на Украине и объединить опыт британской и украинской оборонной промышленности, пишут СМИ. Соглашение рассчитано на три года.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что его страна подписала контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов общей стоимостью около 500 миллионов евро.