Великобритания изобрела камуфляж для «обмана» беспилотников, атакующих танк

Такой камуфляж в Британии называют цифровым, пишет «Военное обозрение». Специалисты считают, что однотонный камуфляж танков сейчас теряет актуальность. Он не маскирует боевые машины от атаки беспилотников с воздуха. Танки с обычным камуфляжем дрон может обнаружить с помощью простой камеры, а затем нанести по ним удар ракетой.

В Британии предложили использовать «многооттеночный» камуфляж в зелёном спектре. Оттенки в нём варьируются от желтовато-зелёного до тёмно-зелёного и болотного. Узор для камуфляжа предлагают наносить с определённой закономерностью. Нижняя и средняя часть танка должны быть более тёмными.

Сообщается, что испытания нового типа камуфляжа показали снижение заметности танков на 80%.