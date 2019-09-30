Великобритания пожаловалась на постоянные хакерские атаки со стороны России

«Я чувствую себя на войне, но не в том значении войны, которое мы придавали ей в прошлом. Это потому что соперничество великих держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожает ежедневно», — объяснил начальник штаба.

Он считает, что за последние пять лет Россия стала по-настоящему большой угрозой. Она, как и другие противники Британии, использует спорную тактику. И Англии нужно найти способ ответить на средства, применяемые против страны.

Ранее представители российского посольства говорили, что кибератаки, о которых идёт речь, не реально существующая проблема, а лишь повод нагнетать антироссийские настроения.