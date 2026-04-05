Великобритания предложила расширение компании Anthropic

Опубликовано 05 апреля 2026, 18:431 мин.
Великобритания предложила расширение компании AnthropicНа фоне конфликта компании с США
Правительство Великобритании пытается убедить компанию Anthropic расширить своё присутствие в стране. Как сообщает Financial Times, Лондон хочет воспользоваться конфликтом между создателем чат-бота Claude и Министерством обороны США. Среди предложений — расширение офиса в британской столице и двойной листинг акций. Премьер Кир Стармер поддерживает эти планы.
© Anthropic
Ожидается, что гендиректор компании Дарио Амодеи посетит Лондон в конце мая, где ему представят детали предложения.
Ранее власти США внесли Anthropic в черный список, назвав компанию угрозой для национальной безопасности. Причиной стал отказ стартапа позволить военным использовать ИИ для слежки или создания автономного оружия. Суд временно приостановил это решение, а компания продолжает оспаривать его в судебном порядке.