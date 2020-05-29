Великобритания призвала 10 стран объединиться для уменьшения зависимости от Китая в сфере 5G

С таким предложением Лондон обратился к Вашингтону, пишет ТАСС. В Великобритании считают, что в альянс должны войти страны Большой семёрки (G7), в которую Россия не включена, а также Австралия, Южная Корея и Индия. В Лондоне говорят, что стране нужны новые участники рынка. Ведь из-за их отсутствия приходится обращаться к Huawei.

Также на днях власти Великобритании заявили о намерении провести новую экспертизу роли Huawei в развёртывании сетей 5G в стране. Это решение Лондон принял после объявления США дополнительных санкций против китайской компании.