Великобритания произвела слишком много энергии ветра

Сообщается, что нескольким ветряным электростанциям в Шотландии было предложено сократить мощность на 25 мегаватт, или примерно на столько же, сколько потребляет два средних американских домохозяйства в год. СМИ пишут, что британские энергосистемы с трудом справляются со всей энергией, которую производят ветряные электростанции, и у страны нет возможности хранить большое количество энергии.

Аналитики ранее предсказали, что в Британии продолжится рост цен на энергоносители. В связи с этим государство выделит самым бедным домохозяйствам по 650 фунтов на покрытие растущей стоимости жизни. Причинами инфляции называют военные действия на украинской территории, недавние локдауны в Китае и последствия пандемии.