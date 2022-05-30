Наука и технологии
Сегодня в 11:29
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Великобритания произвела слишком много энергии ветра

Ей негде хранить столько
СМИ сообщили, что на прошедшей неделе Великобритания произвела больше энергии ветра, чем система могла выдержать.
Великобритания произвела слишком много энергии ветра

Сообщается, что нескольким ветряным электростанциям в Шотландии было предложено сократить мощность на 25 мегаватт, или примерно на столько же, сколько потребляет два средних американских домохозяйства в год. СМИ пишут, что британские энергосистемы с трудом справляются со всей энергией, которую производят ветряные электростанции, и у страны нет возможности хранить большое количество энергии.

Аналитики ранее предсказали, что в Британии продолжится рост цен на энергоносители. В связи с этим государство выделит самым бедным домохозяйствам по 650 фунтов на покрытие растущей стоимости жизни. Причинами инфляции называют военные действия на украинской территории, недавние локдауны в Китае и последствия пандемии.

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