Великобритания решила потратить 10 млн фунтов на новый космодром

СаксаВорд, расположенный на отдаленном острове Унст, строится с марта 2022 года. Однако финансовые трудности вынудили временно остановить строительство в середине 2023 года. В начале 2024 года появилась новая надежда: компания получила финансирование для погашения задолженности и возобновления строительства.

Канцлер Джереми Хант объявил о выделении правительством 10 миллионов фунтов стерлингов во время своего недавнего бюджетного выступления. Хотя финансирование подтверждено, Эндрю Гриффит, государственный министр по науке, исследованиям и инновациям, пояснил в Twitter, что деньги «подлежат проверке». Это гарантирует ответственное распределение средств перед окончательным выделением.

После завершения строительства SaxaVord будет располагать тремя стартовыми площадками, одна из которых уже зарезервирована для эксклюзивного использования немецким стартапом Rocket Factory Augsburg (RFA). Космодром также имеет лицензию, разрешающую до 30 запусков в год.