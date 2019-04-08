Великобритания создаст свой аналог Роскомнадзора для блокировки сайтов

Как пишет РБК, гипотетический орган будет выполнять функции, аналогичные функциям Роскомнадзора: блокировать доступ к сайтам с нежелательной информацией и налагать штрафы на нарушителей.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, компании, работающие в интернете, должны начать нести ответственность за контент, который распространяется на их платформах. Это важно для защиты пользователей, особенно детей и молодежи. Речь идет, в первую очередь, об Instagram, Facebook и Twitter.

Если предложение примут, то регулятор будет иметь право применить санкции в отношении любой компании, обеспечивающей коммуникацию людей в интернете.