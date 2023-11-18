Великобритания станет раем для всех любителей искусственного интеллекта

Великобритания станет раем для всех любителей искусственного интеллектаПока без регулирования
Великобритания сделала большую ставку на бум искусственного интеллекта. В отрыве от общемировых тенденций в области регулирования искусственного интеллекта Великобритания заявляет о «свободном» подходе к законодательству в этой области. Виконт Джонатан Камроуз, первый министр по вопросам искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности, в ходе конференции Financial Times заявил, что в ближайшее время не планируется вводить нормативные акты в области ИИ, подчеркнув опасения по поводу подавления инноваций и сдерживания роста.
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В то время как такие страны, как ЕС и Китай, ужесточают контроль над ИИ, Великобритания твердо стоит на позициях сторонников инноваций, стремясь позиционировать себя как сверхдержаву в области ИИ. В марте правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу», в которой подчеркивается необходимость создания благоприятных условий для развития ИИ без введения жестких правил.
Решение отложить регулирование согласуется с концепцией использования преимуществ ИИ и стимулирования технологического прогресса. Особый подход Великобритании, резко отличающийся от других стран, заставляет задуматься о том, сможет ли мягкое регулирование обеспечить правильный баланс в быстро меняющемся ландшафте современного мира.