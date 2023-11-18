Великобритания станет раем для всех любителей искусственного интеллекта

В то время как такие страны, как ЕС и Китай, ужесточают контроль над ИИ, Великобритания твердо стоит на позициях сторонников инноваций, стремясь позиционировать себя как сверхдержаву в области ИИ. В марте правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу», в которой подчеркивается необходимость создания благоприятных условий для развития ИИ без введения жестких правил.

Решение отложить регулирование согласуется с концепцией использования преимуществ ИИ и стимулирования технологического прогресса. Особый подход Великобритании, резко отличающийся от других стран, заставляет задуматься о том, сможет ли мягкое регулирование обеспечить правильный баланс в быстро меняющемся ландшафте современного мира.