Великобритания ускорит строительство ядерных реакторов

Когда-то атомная энергетика обеспечивала 25% электроэнергии в Великобритании, но сейчас на нее приходится всего 15%, при этом многие старые реакторы в процессе закрытия. Малые модульные реакторы (SMR) — более дешевая и быстрая альтернатива традиционным станциям, хотя они все еще находятся в стадии разработки по всему миру.

Сторонники, включая профсоюзы и бизнес-группы, утверждают, что этот шаг позволит создать «высококвалифицированные рабочие места» и «обеспечить более чистую и надежную энергию». Критики утверждают, что реакторы SMR являются дорогостоящими, и что правительство не подвергло должной проверке заявления отрасли об экологичности.

Также будет создана новая целевая группа по ядерному регулированию, чтобы ускорить получение разрешений.