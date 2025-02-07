Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 10:31
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Великобритания ускорит строительство ядерных реакторов

Пообещало правительство
Правительство Великобритании намерено упростить строительство небольших атомных электростанций в Англии и Уэльсе, чтобы повысить энергетическую безопасность и создать рабочие места. Премьер-министр Кир Стармер объявил об изменениях, которые ускорят процесс получения разрешений и снимут ограничения на места строительства реакторов.
Великобритания ускорит строительство ядерных реакторов
© Ferra

Когда-то атомная энергетика обеспечивала 25% электроэнергии в Великобритании, но сейчас на нее приходится всего 15%, при этом многие старые реакторы в процессе закрытия. Малые модульные реакторы (SMR) — более дешевая и быстрая альтернатива традиционным станциям, хотя они все еще находятся в стадии разработки по всему миру.

Сторонники, включая профсоюзы и бизнес-группы, утверждают, что этот шаг позволит создать «высококвалифицированные рабочие места» и «обеспечить более чистую и надежную энергию». Критики утверждают, что реакторы SMR являются дорогостоящими, и что правительство не подвергло должной проверке заявления отрасли об экологичности.

Также будет создана новая целевая группа по ядерному регулированию, чтобы ускорить получение разрешений.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
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