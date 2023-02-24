Великобритания ввела санкции против «МТС-банка»

Большая часть акций «МТС-банка» принадлежит компании «МТС», которая также предоставляет телекоммуникационные услуги. Помимо этого в списке есть ещё три банка: «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Санкции предполагают заморозку их активов в Британии. Эти меры должны «ещё больше изолировать Россию от международной финансовой системы и помочь Великобритании и партнёрам предотвратить обход ограничений».

Также теперь запрещены поставки в Россию авиадеталей и радиоаппаратуры. Под санкции попал и глава Минцифры Максут Шадаев.