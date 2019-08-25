Великобритания выразила обеспокоенность войной США против Huawei

О разговоре официально объявил Белый дом. Сообщается, что Трамп и Джонсон «рассмотрели вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес, особенно угрозу со стороны Ирана свободе судоходства в Персидском заливе, напряжённость в Гонконге, 5G и Huawei...».

К чему конкретно пришли лидеры в обсуждениях, неизвестно. Напомним, в мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». Из-за этого китайская компания скоро потеряет ценных американских парнёров. Недавно глава Huawei признался, что предприятие находится на «грани жизни и смерти».