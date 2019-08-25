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Великобритания выразила обеспокоенность войной США против Huawei

Борис Джонсон обсудил это с Трампом
Во Франции сейчас проходит саммит G7. В его рамках премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию с компанией Huawei, протесты в Гонконге, а также иранскую угрозу.

О разговоре официально объявил Белый дом. Сообщается, что Трамп и Джонсон «рассмотрели вопросы глобальной безопасности, представляющие взаимный интерес, особенно угрозу со стороны Ирана свободе судоходства в Персидском заливе, напряжённость в Гонконге, 5G и Huawei...».

К чему конкретно пришли лидеры в обсуждениях, неизвестно. Напомним, в мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список». Из-за этого китайская компания скоро потеряет ценных американских парнёров. Недавно глава Huawei признался, что предприятие находится на «грани жизни и смерти».

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