Великобритания захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Министр энергетики Майкл Шанкс заявил, что долгосрочное хранение представляет собой риск для безопасности, поэтому материал должен быть «иммобилизован» и захоронен в геологическом могильнике. Промышленные эксперты называют решение расточительным, ссылаясь на то, что запас может быть использован в передовых реакторах, подобных тем, которые разрабатывают такие компании, как Newcleo и Moltex Energy.

Newcleo, кстати, разочарованная этим решением, объявила, что перенесет свои усилия по переработке отходов во Францию. План утилизации предусматривает заключение плутония в такие материалы, как стекло или керамика, и захоронение его в укрепленном подземном сооружении. Хотя в Великобритании пока нет такого объекта, рассматриваются три потенциальные площадки.