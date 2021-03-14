Великобритания запланировала новые кибератаки

Джонсон отметил, что новая война идёт в киберпространстве. По словам премьер-министра, «кибернетическая мощь революционизирует то, как мы живём и ведём наши войны, точно так же, как это произошло с авиацией 100 лет назад».

В заявлении Джонсона также указано, что кибертехнологии важны для общества. Они могут обеспечить победу над врагами, повысить уровень безопасности интернета или помочь в разработке передовых технологий для улучшения жизни людей.

Всё это будет изложено в обзоре по стратегии национальной безопасности, который готовится к публикации. Также СМИ пишут, что в нём будет предложено сократить численность личного состава армии на 12,5 тысячи человек.

Ещё Джонсон сообщил, что Национальные кибервойска (НКВ) Британии будут иметь постоянную базу дислокации в северной Англии.