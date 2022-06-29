Великобритания запретила искусственному интеллекту патентовать изобретения"Только человек может иметь права - машина не может"
Недавняя консультация IPO показала, что многие эксперты сомневаются в том, что ИИ в настоящее время способен изобретать без помощи человека. Действующее законодательство позволяет людям патентовать изобретения, сделанные с помощью ИИ, заявило правительство.
В прошлом году Апелляционный суд вынес решение против Стивена Талера, который заявил, что его система искусственного интеллекта Dabus должна быть признана изобретателем в двух патентных заявках. Судьи большинством голосов поддержали IPO, которое посоветовало ему указать в качестве изобретателя реального человека. "Только человек может иметь права - машина не может", - написала в своем решении судья Элизабет Лэинг. "Патент - это законное право, и оно может быть предоставлено только человеку".