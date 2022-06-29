Великобритания запретила искусственному интеллекту патентовать изобретения

"Только человек может иметь права - машина не может"

Ведомство по интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) решило, что системы искусственного интеллекта все еще не могут патентовать изобретения, о чем сообщило BBC.