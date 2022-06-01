Великобритания заявила о постоянной слежке за Россией с воздуха

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Великобритания заявила о постоянной слежке за Россией с воздухаСледят на самолёте Boeing RC-135 Rivet Joint
Военное издание UK Defence Journal рассказало о слежении Великобританией за российскими войсками с воздуха у границ нашей страны с государствами, состоящими в НАТО, а также вокруг Калининграда.
Разведка осуществляется с помощью самолёта Boeing RC-135 Rivet Joint, пролетевшего на днях у границ России. Издание уточняет, что подобные разведывательные мероприятия регулярно совершались и раньше, но сейчас частота полётов кратно выросла.
Как отмечается, Boeing RC-135 Rivet Joint разработан на основе двух самолётов: заправщика KC-135 Stratotanker и транспортника C-135 Stratolifter. Впервые самолёт был запущен в 1961 году. Сейчас небо патрулируют модернизированные Boeing RC-135 с новой разведывательной системой AN/AMQ-15.
Источник:UK Defence Journal
Автор:Андрей КадуковТеги: