Великобритания заявила о постоянной слежке за Россией с воздуха

Разведка осуществляется с помощью самолёта Boeing RC-135 Rivet Joint, пролетевшего на днях у границ России. Издание уточняет, что подобные разведывательные мероприятия регулярно совершались и раньше, но сейчас частота полётов кратно выросла.

Как отмечается, Boeing RC-135 Rivet Joint разработан на основе двух самолётов: заправщика KC-135 Stratotanker и транспортника C-135 Stratolifter. Впервые самолёт был запущен в 1961 году. Сейчас небо патрулируют модернизированные Boeing RC-135 с новой разведывательной системой AN/AMQ-15.