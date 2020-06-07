Великобританию предупредили о проблемах в случае введения запрета на оборудование Huawei

Речь идёт о сетевом оборудовании. Такер уверен, что важный для страны банк столкнётся с репрессалиями со стороны Китая в случае принятие Британией решения о запрете. Репрессалиями называют принудительные меры политического и экономического характера, которые одно государство применяет в ответ на неправомерные действия другого.

Reuters сообщает, что данное заявление Такер сделал в частной беседе с советниками премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, Британия в январе присвоила Huawei статус поставщика высокого иска. К 2023 году страна рассматривает полное выведения компании из своей 5G-инфраструктуры.